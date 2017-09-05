Результаты обследования Пензенского филиала ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно с представителями Управления ветеринарии субъекта проведено обследование Пензенского филиала ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» для внесения в реестр третьих стран с возможностью реализации мяса свинины в Азербайджанскую Республику.

Установлено, что производственное оборудование и помещения отвечают ветеринарно-санитарным требованиям. Поточность технологических процессов соблюдается. Предприятие имеет необходимый комплект регистрационных документов. Вся производственная документация, журналы учета ведутся согласно нормативным требованиям.

По результатам проведения проверки комиссия решила, что Пензенский филиал ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» имеет необходимые ветеринарно-санитарные условия для убоя, разделки, хранения и реализации мяса свинины и для внесения в реестр предприятий третьих стран.