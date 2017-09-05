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Праздник День села отметили в селе Николаевка
Сегодня в Пензе
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Всех собравшихся на мероприятие приветствовал глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев. Ришат Рифатович вручил самым активным гражданам Благодарности главы администрации района и подарки. К поздравлениям руководителя района присоединился глава администрации Лопатинского сельсовета Николай Сорокин. Николай Михайлович поздравил с праздником и вручил грамоты и подарки жителям, занимающим активную жизненную позицию. Также в этот праздничный день чествовали супружеские пары, прожившие долгие годы в браке, молодые пары, вдову участника ВОВ и участников локальных войн, многодетную маму, юбиляров и николаевских мастериц. Концертную программу подготовили работники культуры и участники художественной районного Дома культуры.
Всех собравшихся на мероприятие приветствовал глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев. Ришат Рифатович вручил самым активным гражданам Благодарности главы администрации района и подарки.
К поздравлениям руководителя района присоединился глава администрации Лопатинского сельсовета Николай Сорокин. Николай Михайлович поздравил с праздником и вручил грамоты и подарки жителям, занимающим активную жизненную позицию.
Также в этот праздничный день чествовали супружеские пары, прожившие долгие годы в браке, молодые пары, вдову участника ВОВ и участников локальных войн, многодетную маму, юбиляров и николаевских мастериц.
Концертную программу подготовили работники культуры и участники художественной районного Дома культуры.
Новость: Администрация Лопатинского района 05 2017
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