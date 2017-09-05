Пензенские сельхозтоваропроизводители приняли участие в Первом областном фестивале «Пензенские сладости»

Пензенские представители хлебопекарной отрасли и отрасли пчеловодства приняли участие в работе Первого областного фестиваля «Пензенские сладости». Фестиваль был организован на территории Парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского города Пензы. Восемь представителей отрасли пчеловодства региона организовали для горожан и гостей города выставку меда и продукции отрасли. Пензенцы могли не только продегустировать, но и приобрести продукцию местных пчеловодов.

На фестивале горожане смогли попробовать лучшие кондитерские изделия от производителей, посмотреть театрализованное шоу, поучаствовать в различных конкурсах, мастер-классах, квестах.