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Проведена церемония «Имянаречения»
Сегодня в Пензе
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В рамках Недели семьи в Шемышейском районе членами Совета по делам семьи, материнства, отцовства и детства при администрации Шемышейского района проведена церемония «Имянаречения». В территориальном отделении ЗАГСа состоялась торжественная регистрация новорожденных. В мероприятии приняли участие глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев, глава администрации р.п. Шемышейка Владимир Федоров, начальник территориального отдела ЗАГСа Наталья Агапова, члены Совета: Галина Буянова, Ольга Радаева, Валентина Тимошина, Федор Бауков, Валентина Зуева. Четырем семьям района, в которых появились новорожденные члены семьи, были вручены свидетельства о рождении. Всего за восемь месяцев 2017 года в Шемышейском районе родилось 83 ребенка, в том числе:
В рамках Недели семьи в Шемышейском районе членами Совета по делам семьи, материнства, отцовства и детства при администрации Шемышейского района проведена церемония «Имянаречения».
В территориальном отделении ЗАГСа состоялась торжественная регистрация новорожденных.
В мероприятии приняли участие глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев, глава администрации р.п. Шемышейка Владимир Федоров, начальник территориального отдела ЗАГСа Наталья Агапова, члены Совета: Галина Буянова, Ольга Радаева, Валентина Тимошина, Федор Бауков, Валентина Зуева.
Четырем семьям района, в которых появились новорожденные члены семьи, были вручены свидетельства о рождении.
Всего за восемь месяцев 2017 года в Шемышейском районе родилось 83 ребенка, в том числе:
Новость: Администрация Шемышейского района 05 2017
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