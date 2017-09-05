В рамках Недели семьи в Шемышейском районе членами Совета по делам семьи, материнства, отцовства и детства при администрации Шемышейского района проведена церемония «Имянаречения». В территориальном отделении ЗАГСа состоялась торжественная регистрация новорожденных. В мероприятии приняли участие глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев, глава администрации р.п. Шемышейка Владимир Федоров, начальник территориального отдела ЗАГСа Наталья Агапова, члены Совета: Галина Буянова, Ольга Радаева, Валентина Тимошина, Федор Бауков, Валентина Зуева. Четырем семьям района, в которых появились новорожденные члены семьи, были вручены свидетельства о рождении. Всего за восемь месяцев 2017 года в Шемышейском районе родилось 83 ребенка, в том числе: 28 первенцов;

34 вторых детей;

13 третьих детей;

6 четвертных детей;

2 пятых детей.

Новость: Администрация Шемышейского района 05 2017