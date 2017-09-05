В городе Городище проводятся строительные работы по реализации проекта «Городская среда»

Глава администрации Городищенского района Геннадий Березин ознакомился с ходом реализации проекта «Городская среда» на ул. А-Матросова. Здесь уже сегодня ведется масштабная реконструкция асфальтовых дорожек и проезжей части у семи двухэтажных домов. Часть бордюров уже заменена. Сами жители определили, какими будут их придомовые территории. На благоустраиваемой территории планируется установка урн и скамеек.



По словам Геннадия Алексеевича, в Городищенском районе на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году направлено 7 миллионов 106 тысяч рублей.



В рамках этого проекта в городе Городище также планируется обустройство территории парка имени Н.А. Островского и центральной площади.

Новость: Администрация Городищенского района 05 2017