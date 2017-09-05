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Жилищный фонд Пензенской области к отопительному сезону готов на 93%
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Пензенская область готовится к отопительному сезону. С 4-ого сентября до 13 октября Ростехнадзор проверит работоспособность теплосетей в каждом районе.
«Проверятся будут котельные, сети, водопроводы — весь блок ЖКХ», — пояснил заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Дмитрий Семёнов.
На начало сентября степень готовности жилищного фонда к отопительному сезону — 93%. Губернатор поинтересовался: что тормозит подготовку?
«Ключевой вопрос — это задолженность за газ. У нас Пензтеплоснабжение имеет больше 100 миллионов рублей долгов за газ. Мы в еженедельном режиме работаем над решением этой проблемы», — доложил Дмитрий Семёнов.
Иван Белозерцев призвал профильные ведомства заняться этим вопросом как можно скорее — ещё до начала отопительного сезона: «Долги нужно отдавать и как можно скорее! Надо садиться за стол переговоров и договариваться, составлять график реструктуризации долгов, чтобы на начало отопительного сезона компания подала газ. Иначе будут серьёзные проблемы».
Кроме расчёта с долгами, Губернатор поручил продолжить в регионе перевод жилищного фонда на индивидуальное отопление. На сегодняшний день такая работа проводится в 18-ти районах области.
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