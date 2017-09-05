Виктор Кувайцев по просьбе жителей поблагодарил Юрия Ильина

Виктор Кувайцев начал аппаратное совещание с торжественного момента: вручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину Благодарность главы администрации города за ответственное отношение к поставленным задачам и эффективное решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



- Много нареканий приходиться выслушивать от жителей Юрию Олеговичу и за качество дорог, и за ливнёвки, и за другое , но есть и много благодарностей от жителей нашего города, которые попросили отметить его добросовестную самоотверженную работу по реализации федеральных и городских программ по благоустройству, - сказал глава администрации города, вручая награду Юрию Ильину.



Присутствующие на совещании присоединились к поздравлениям дружными аплодисментами.

Новость: Администрация города Пензы 05 2017