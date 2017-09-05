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В Степановской библиотеке открыта выставка – зонтик под названием «Звёздный дождь нашего района»
Сегодня в Пензе
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На раскрытом зонтике можно было увидеть капельки дождя в виде звёзд. А на них - портреты и информация о людях, прославивших наш район на всю страну, а некоторые на весь мир. Библиотекарь Лариса Кривова познакомила ребят с материалами из книг и необычными биографиями наших земляков – Александра Суворова, Владимира Истомина , Тихона Сёмушкина ., Александра Тюстина и многих других. Мероприятие дало возможность почувствовать гордость за славную историю нашего района, прекрасных людей, прославивших его.
На раскрытом зонтике можно было увидеть капельки дождя в виде звёзд. А на них - портреты и информация о людях, прославивших наш район на всю страну, а некоторые на весь мир.
Библиотекарь Лариса Кривова познакомила ребят с материалами из книг и необычными биографиями наших земляков – Александра Суворова, Владимира Истомина , Тихона Сёмушкина ., Александра Тюстина и многих других.
Мероприятие дало возможность почувствовать гордость за славную историю нашего района, прекрасных людей, прославивших его.
Новость: Администрация Лунинского района 05 2017
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