В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы состоялось заседание Коллегии Управления ЗАГС Пензенской области. В заседании приняли участие представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области, члены Общественного совета при Управлении ЗАГС и руководители территориальных отделов. Подведены итоги работы за первое полугодие 2017 года и заслушаны отчёты о деятельности территориальных отделов. С докладом о проделанной работе выступила начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова.

Новость: Петр Голубев 05 2017