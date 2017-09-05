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Состоялось заседание Коллегии Управления ЗАГС Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы состоялось заседание Коллегии Управления ЗАГС Пензенской области. В заседании приняли участие представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области, члены Общественного совета при Управлении ЗАГС и руководители территориальных отделов. Подведены итоги работы за первое полугодие 2017 года и заслушаны отчёты о деятельности территориальных отделов. С докладом о проделанной работе выступила начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова.
В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы состоялось заседание Коллегии Управления ЗАГС Пензенской области.
В заседании приняли участие представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области, члены Общественного совета при Управлении ЗАГС и руководители территориальных отделов.
Подведены итоги работы за первое полугодие 2017 года и заслушаны отчёты о деятельности территориальных отделов. С докладом о проделанной работе выступила начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова.
Новость: Петр Голубев 05 2017
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