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«Золотарёвское городище - перекрёсток цивилизаций»
Сегодня в Пензе
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Организатором выступил краеведческий музей при поддержке Правительства Пензенской области. По предварительным оценкам фестиваль посетили около 2 500 гостей. Участие в фестивале приняли клубы исторической реконструкции Пензенской, а также Саратовской и Самарской областей, фольклорные коллективы Пензы и Пензенского района. С приветственным словом выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе О.В. Мельниченко, заместитель председателя Правительства Пензенской области О.В.Ягов, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета Г.Н.Белорыбкин.
Организатором выступил краеведческий музей при поддержке Правительства Пензенской области.
По предварительным оценкам фестиваль посетили около 2 500 гостей.
Участие в фестивале приняли клубы исторической реконструкции Пензенской, а также Саратовской и Самарской областей, фольклорные коллективы Пензы и Пензенского района.
С приветственным словом выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе О.В. Мельниченко, заместитель председателя Правительства Пензенской области О.В.Ягов, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета Г.Н.Белорыбкин.
Новость: Петр Голубев 05 2017
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