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В поселке Мичуринский отметили День села
Сегодня в Пензе
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Поздравить мичуринцев с сельским праздником приехал глава районной администрации. В своей речи Сергей Козин отметил, что поселок постоянно развивается, а жителей с каждым годом становится все больше. Также он пообещал, что в следующем году, благодаря участию в госпрограмме, будет начато строительство детского сада. Многие жители удостоены благодарности от местной администрации. Ко Дню села был подготовили большой праздничный концерт
Поздравить мичуринцев с сельским праздником приехал глава районной администрации. В своей речи Сергей Козин отметил, что поселок постоянно развивается, а жителей с каждым годом становится все больше. Также он пообещал, что в следующем году, благодаря участию в госпрограмме, будет начато строительство детского сада.
Многие жители удостоены благодарности от местной администрации.
Ко Дню села был подготовили большой праздничный концерт
Новость: Петр Голубев 05 2017
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