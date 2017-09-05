В поселке Мичуринский отметили День села

Поздравить мичуринцев с сельским праздником приехал глава районной администрации. В своей речи Сергей Козин отметил, что поселок постоянно развивается, а жителей с каждым годом становится все больше. Также он пообещал, что в следующем году, благодаря участию в госпрограмме, будет начато строительство детского сада. Многие жители удостоены благодарности от местной администрации. Ко Дню села был подготовили большой праздничный концерт

Новость: Петр Голубев 05 2017