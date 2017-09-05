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В СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы прошла встреча учащихся с приглашением выпускника школы - руководителем аппарата антитеррористической комиссии Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Подведомственными учреждениями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, с приглашением сотрудников силовых структур и успешных выпускников спортивных школ. На стадионе «Запрудный» прошли соревнования по футболу в рамках Первенства области. Приглашенные ветеран спорта Максимов В.И. и бывший воспитанник ДЮСШ 8 Федулов И.С. рассказали о произошедшей трагедии 1-3 сентября 2004 года в школе г. Беслан, о том что данные соревнования посвящены всем жертвам терактов независимо от того, где и когда они произошли. В СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы прошла встреча учащихся с приглашением выпускника школы - руководителем аппарата антитеррористической комиссии Пензенской области. Тема встречи - антитеррористическая безопасность детей, память жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В спортивном зале ДЮСШ №4 г. Пенза проведен турнир по волейболу среди девушек 2003-2006 г.р. с приглашением ветерана войны в Афганистане В.П. Аксеновым, который рассказал обучающимся о проблеме терроризма и борьбе с ним.
Подведомственными учреждениями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, с приглашением сотрудников силовых структур и успешных выпускников спортивных школ.
На стадионе «Запрудный» прошли соревнования по футболу в рамках Первенства области. Приглашенные ветеран спорта Максимов В.И. и бывший воспитанник ДЮСШ 8 Федулов И.С. рассказали о произошедшей трагедии 1-3 сентября 2004 года в школе г. Беслан, о том что данные соревнования посвящены всем жертвам терактов независимо от того, где и когда они произошли.
В СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы прошла встреча учащихся с приглашением выпускника школы - руководителем аппарата антитеррористической комиссии Пензенской области. Тема встречи - антитеррористическая безопасность детей, память жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
В спортивном зале ДЮСШ №4 г. Пенза проведен турнир по волейболу среди девушек 2003-2006 г.р. с приглашением ветерана войны в Афганистане В.П. Аксеновым, который рассказал обучающимся о проблеме терроризма и борьбе с ним.
Новость: Администрация города Пензы 05 2017
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