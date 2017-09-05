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Приглашаем талантливую молодежь региона для участия в ключевых проектах АСИ
Сегодня в Пензе
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Целью Агентства стратегических инициатив (АСИ) является содействие развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессионалов, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов. В направлении «Молодые профессионалы» прошли комплексную экспертизу и получают поддержку проекты, деятельность которых способствует развитию и привлечению кадров в высокотехнологические отрасли промышленности и инновационные сферы производства. Ключевыми проектами на данный момент являются: Реализация проектов способствует достижению целей научно-технологического развития страны, в том числе благодаря созданию возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций.
Целью Агентства стратегических инициатив (АСИ) является содействие развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессионалов, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов.
В направлении «Молодые профессионалы» прошли комплексную экспертизу и получают поддержку проекты, деятельность которых способствует развитию и привлечению кадров в высокотехнологические отрасли промышленности и инновационные сферы производства. Ключевыми проектами на данный момент являются:
Реализация проектов способствует достижению целей научно-технологического развития страны, в том числе благодаря созданию возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 05 2017
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