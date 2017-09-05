Приглашаем талантливую молодежь региона для участия в ключевых проектах АСИ

Целью Агентства стратегических инициатив (АСИ) является содействие развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессионалов, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов.

В направлении «Молодые профессионалы» прошли комплексную экспертизу и получают поддержку проекты, деятельность которых способствует развитию и привлечению кадров в высокотехнологические отрасли промышленности и инновационные сферы производства. Ключевыми проектами на данный момент являются:

«Олимпиада НТИ», лидер проекта Дмитрий Земцов; «Алгоритмика», лидер проекта Андрей Лобанов; «Учебно-методический комплекс «КОДВАРДС», лидер проекта Максим Волошин; «Программируем играя (SNTLBot)», лидер проекта Сергей Михнев; «РОББО», лидер проекта Павел Фролов; «Юный нейромоделист», лидер проекта Тимур Бергалиев; «Кибер Россия», лидер проекта Роман Поволоцкий; «Кубок Голдберга», лидер проекта Яков Сомов; «IT-планета», лидер проекта Сергей Шалашный.

Реализация проектов способствует достижению целей научно-технологического развития страны, в том числе благодаря созданию возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций.