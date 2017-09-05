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Валовой сбор зерна в Сердобском районе превысил 100 тысяч тонн
Сегодня в Пензе
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Зерновые и зернобовые культуры обмолочены на площади 27,1 тысячи гектара или 72% от уборочной площади. Урожайность составляет 37 центнеров с гектара. В числе лидеров по урожайности — ведущие сельскохозяйственные предприятия района. Следует отметить, что средний сбор урожая по Пензенской области составляет 36 центнеров с гектара.
Зерновые и зернобовые культуры обмолочены на площади 27,1 тысячи гектара или 72% от уборочной площади.
Урожайность составляет 37 центнеров с гектара. В числе лидеров по урожайности — ведущие сельскохозяйственные предприятия района.
Следует отметить, что средний сбор урожая по Пензенской области составляет 36 центнеров с гектара.
Новость: Администрация Сердобского района 05 2017
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