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На центральной площади рабочего поселка Тамала состоялась дискотека для молодежи
Сегодня в Пензе
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На центральной площади рабочего поселка Тамала специалисты районного Дома культуры провели дискотеку для молодежи. Для всех желающих был устроен праздник с играми, конкурсами и танцами. Ведущие развлекательной программы Всезнайка (Ольга Матвеева) и Неумеха (Светлана Васильева) вместе с детьми танцевали флешмоб, делали зарядку, отгадывали хитрые школьные загадки, много играли и шутили. Ребята принимали участие в конкурсах «Не смейся», «Привет», «Кладезь знаний», «Верю – не верю», «Хитрая линейка», «Исправь двойку», «Школьный портфель». Педагоги и родители танцевали под зажигательные школьные мелодии, соревновались вместе с детьми в силе, ловкости и быстроте.
На центральной площади рабочего поселка Тамала специалисты районного Дома культуры провели дискотеку для молодежи.
Для всех желающих был устроен праздник с играми, конкурсами и танцами. Ведущие развлекательной программы Всезнайка (Ольга Матвеева) и Неумеха (Светлана Васильева) вместе с детьми танцевали флешмоб, делали зарядку, отгадывали хитрые школьные загадки, много играли и шутили. Ребята принимали участие в конкурсах «Не смейся», «Привет», «Кладезь знаний», «Верю – не верю», «Хитрая линейка», «Исправь двойку», «Школьный портфель».
Педагоги и родители танцевали под зажигательные школьные мелодии, соревновались вместе с детьми в силе, ловкости и быстроте.
Новость: Администрация Тамалинского района 05 2017
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