На центральной площади рабочего поселка Тамала состоялась дискотека для молодежи

На центральной площади рабочего поселка Тамала специалисты районного Дома культуры провели дискотеку для молодежи.

Для всех желающих был устроен праздник с играми, конкурсами и танцами. Ведущие развлекательной программы Всезнайка (Ольга Матвеева) и Неумеха (Светлана Васильева) вместе с детьми танцевали флешмоб, делали зарядку, отгадывали хитрые школьные загадки, много играли и шутили. Ребята принимали участие в конкурсах «Не смейся», «Привет», «Кладезь знаний», «Верю – не верю», «Хитрая линейка», «Исправь двойку», «Школьный портфель».

Педагоги и родители танцевали под зажигательные школьные мелодии, соревновались вместе с детьми в силе, ловкости и быстроте.