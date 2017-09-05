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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 05 сентября 2017
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На территории Белинского района в ДТП погиб лось
Сегодня в Пензе
 

В вечернее время суток на трассе Пенза – Тамбов вблизи села Языково Белинского района автомобиль Lada Priora за рулем, которого находился уроженец села Лермонтова Белинского района, совершил наезд на лося, в результате ДТП животное погибло на месте.

Причинен ущерб охотничьему фонду на сумму 40 тысяч рублей, пострадавших среди людей нет.

В целях недопущения наезда на диких животных Минлесхоз Пензенской области напоминает, всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим при передвижении на транспортных средствах, особенно на дорогах, проходящих вблизи лесных массивов.

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 05 2017
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