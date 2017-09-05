|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На территории Белинского района в ДТП погиб лось
Сегодня в Пензе
|
В вечернее время суток на трассе Пенза – Тамбов вблизи села Языково Белинского района автомобиль Lada Priora за рулем, которого находился уроженец села Лермонтова Белинского района, совершил наезд на лося, в результате ДТП животное погибло на месте. Причинен ущерб охотничьему фонду на сумму 40 тысяч рублей, пострадавших среди людей нет. В целях недопущения наезда на диких животных Минлесхоз Пензенской области напоминает, всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим при передвижении на транспортных средствах, особенно на дорогах, проходящих вблизи лесных массивов.
В вечернее время суток на трассе Пенза – Тамбов вблизи села Языково Белинского района автомобиль Lada Priora за рулем, которого находился уроженец села Лермонтова Белинского района, совершил наезд на лося, в результате ДТП животное погибло на месте.
Причинен ущерб охотничьему фонду на сумму 40 тысяч рублей, пострадавших среди людей нет.
В целях недопущения наезда на диких животных Минлесхоз Пензенской области напоминает, всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим при передвижении на транспортных средствах, особенно на дорогах, проходящих вблизи лесных массивов.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 05 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru