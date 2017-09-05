На территории Белинского района в ДТП погиб лось

В вечернее время суток на трассе Пенза – Тамбов вблизи села Языково Белинского района автомобиль Lada Priora за рулем, которого находился уроженец села Лермонтова Белинского района, совершил наезд на лося, в результате ДТП животное погибло на месте.

Причинен ущерб охотничьему фонду на сумму 40 тысяч рублей, пострадавших среди людей нет.

В целях недопущения наезда на диких животных Минлесхоз Пензенской области напоминает, всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим при передвижении на транспортных средствах, особенно на дорогах, проходящих вблизи лесных массивов.