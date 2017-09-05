«Солнечный круг» - под таким название в Пензе прошёл фестиваль детского кино. Перед основным показом зрители увидели премьерные серии пензенской студии «Ералаш», а также работы победителей областного фестиваля «Дорога в мир кино и телевиденья».

Главный фильм фестиваля — картина «Жили-были мы». Режиссёр Анна Чернакова в своём бюджетном детском проекте сумела объединить известных актёров. Исполнитель одной из ролей, Александр Мякушко, отметил: «Все актёры сразу же согласились, потому что ну не было у нас детского кино. Была, правда, пара картин... А тут, когда появилась возможность сказать детям что-то своё, откликнулись звёзды отечественного кино: Дмитрий Певцов, Владимир Ильин... Все в один голос согласились».

Фестиваль детского кино прошёл в Пензе во второй раз. Его посвятили Году экологии.