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Проверка на качество
Сегодня в Пензе
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Перешагивать через лужи на улице Калинина больше нет необходимости. Скопления воды, которые здесь оставались после дождя и доставляли пешеходам неудобства, победили, положив новый асфальт и спроектировав отвод воды с проезжей части. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» улицу отремонтировали на участке более 3-х км.
«Заключение показало, что материалы все применены качественные. Толщина покрытия выдержана, все уклоны по отводу воду соблюдены. Это показали вчерашние дожди, мы специально с подрядной организацией наблюдали, как уходит вода», – заметил Глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Из-за того, что вода раньше скапливалась на дороге, страдали не только пешеходы, но и само дорожное покрытие. Со временем оно разрушалось, не пережив и несколько дождливых сезонов. Отремонтировав ливневки, проблему впредь удастся предотвратить.
«Мы положили хорошее дорогое покрытие в надежде на то, что оно прослужит нам несколько лет без капитального ремонта. Но если будет оставаться на дороге вода, она будет разрушаться», – сказал Губернатор Иван Белозерцев.
Глава региона поручил проектному институту предусмотреть расширение в областном центре дорог. Без ущерба для пешеходов и жилых домов. Сделать это можно будет также в рамках программы, но уже в следующем году.
«Сейчас мы уже готовимся в 2018 году. Еще больше будет выделено средств, 730 млн. рублей – из федерального бюджета и 730 – из областного. В этом году мы отремонтировали 89 км. дорог, в следующем планируем отремонтировать ещё 108 км. Практически все улицы города Пензы, за редким исключением частного сектора, будут приведены в порядок», – доложил Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
Еще через два года в программу войдут капиталоёмкие объекты. Планируется отремонтировать Бакунинский мост, а также дорогу, которая ведет через Бригадирский мост.
«Это будет грандиозный проект. На первом этапе будет отремонтирована дорога до мостов, второй этап – это уже сами мосты через железную дорогу и речку. Таким образом, Пенза получит еще одну качественную объездную дорогу», – подчеркнул Гришаев.
На сегодняшний день по реализации программы «Безопасные и качественные дороги» Пензенская область занимает второе место после Казани среди 38 агломераций. Это доказывает успешность проекта.
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