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«Напиши пожелание любимому городу»
Сегодня в Пензе
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В рамках празднования Дня города на стадионе «Чембар» депутаты Молодежного парламента при Собрании представителей Белинского района предлагали жителям г. Белинского принять участие в акции «Напиши пожелание любимому городу». Данная акция пользовалась успехом. Горожане пожелали городу дальнейшего процветания, развития, удачи и всех благ! С праздником, любимый город!
В рамках празднования Дня города на стадионе «Чембар» депутаты Молодежного парламента при Собрании представителей Белинского района предлагали жителям г. Белинского принять участие в акции «Напиши пожелание любимому городу».
Данная акция пользовалась успехом. Горожане пожелали городу дальнейшего процветания, развития, удачи и всех благ!
С праздником, любимый город!
Новость: Администрация Белинского района 05 2017
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