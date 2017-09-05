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Глава администрации Константин Грошев контролирует работы по ремонту тротуаров
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Каменского района Константин Грошев посетил и проверил, как проводится ремонт тротуаров по программе «Комфортная городская среда» на ул. Чернышевского. На момент посещения велись работы по укладке бордюрного камня. Константин Грошев поручил выполнить ряд восстановительных работ.
Глава администрации Каменского района Константин Грошев посетил и проверил, как проводится ремонт тротуаров по программе «Комфортная городская среда» на ул. Чернышевского.
На момент посещения велись работы по укладке бордюрного камня.
Константин Грошев поручил выполнить ряд восстановительных работ.
Новость: Администрация Каменского района 05 2017
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