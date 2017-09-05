Необходимо обратить особое внимание на обеспечение безопасности дорожного движения в первую очередь вблизи образовательных учреждений

Глава администрации города Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, главы администраций районов, руководители структурных подразделений администрации города Пензы и другие ответственные лица.



В связи с началом учебного года, глава администрации города поручил заместителю начальника департамента ЖКХ г.Пензы Денису Леонтьеву обратить особое внимание на обеспечение безопасности дорожного движения в первую очередь вблизи образовательных учреждений.



- Необходимо завершить работы по нанесению дорожной разметки и обустройству пешеходных переходов, особенно у школ,- подчеркнул Виктор Кувайцев.



Градоначальник обратил внимание начальника управления образования Юрия Голодяева на необходимость исключения так называемых «поборов» в школах.

- Есть родители с высоким уровнем достатка, которые вносят интересные предложения по благоустройству территорий школ или оборудованию классов, но есть и другие категории родителей, которые не готовы, или просто не хотят реализовывать эти проекты. Возникает конфликт интересов, который иногда выходит за рамки образовательного учреждения. Нужно вникать, разбираться в таких ситуациях, - отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города подчеркнул, что денежные средства в школах должны собираться только родительскими комитетами по решению родительского собрания и расходоваться под контролем родителей.

В ходе обсуждения проблем связанных с благоустройством улично-дорожной сети, Виктор Куваайцев поручил начальнику управления транспорта и связи Максиму Иванкину продолжить мероприятия по приведению внешнего вида опор наружного освещения и контактной сети троллейбусов, остановочных павильонов в надлежащее состояние, а также обратил внимание директора МКУ "Рекламная служба города Пензы" Алексея Никулина на необходимость активизировать работу с рекламными агентствами на предмет упорядочивания и размещения в соответствие с требованиями законодательства рекламных щитов на фасадах зданий в центре города и по красным линиям.

- Нужно принять все исчерпывающие меры для ликвидации несанкционированной рекламы, - сказал глава исполнительной власти города.



Заслушав информацию глав администраций районов о ходе реализации программы грантовой поддержки населения по благоустройству общественных пространств, Виктор Кувайцев поручил начать формирование программы грантовой поддержки на 2018 год.

- Программа грантовой поддержки проектов по благоустройству общественных пространств завоевала большую популярность у жителей нашего города. Она позволяет максимально учитывать интересы и пожелания горожан. Будем ее продолжать. Возможно увеличим финансирование на сколько позволит бюджет города, -подчеркнул Виктор Кувайцев.

На совещании обсуждались также вопросы, связанные с реконструкцией набережной реки Суры, подготовкой к предстоящему отопительному сезону и соблюдение графика работ по ремонту теплосетей в городе компанией ПАО «Т Плюс», переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и другие.