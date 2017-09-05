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Необходимо обратить особое внимание на обеспечение безопасности дорожного движения в первую очередь вблизи образовательных учреждений
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, главы администраций районов, руководители структурных подразделений администрации города Пензы и другие ответственные лица. - Есть родители с высоким уровнем достатка, которые вносят интересные предложения по благоустройству территорий школ или оборудованию классов, но есть и другие категории родителей, которые не готовы, или просто не хотят реализовывать эти проекты. Возникает конфликт интересов, который иногда выходит за рамки образовательного учреждения. Нужно вникать, разбираться в таких ситуациях, - отметил Виктор Кувайцев. Глава администрации города подчеркнул, что денежные средства в школах должны собираться только родительскими комитетами по решению родительского собрания и расходоваться под контролем родителей. В ходе обсуждения проблем связанных с благоустройством улично-дорожной сети, Виктор Куваайцев поручил начальнику управления транспорта и связи Максиму Иванкину продолжить мероприятия по приведению внешнего вида опор наружного освещения и контактной сети троллейбусов, остановочных павильонов в надлежащее состояние, а также обратил внимание директора МКУ "Рекламная служба города Пензы" Алексея Никулина на необходимость активизировать работу с рекламными агентствами на предмет упорядочивания и размещения в соответствие с требованиями законодательства рекламных щитов на фасадах зданий в центре города и по красным линиям. - Нужно принять все исчерпывающие меры для ликвидации несанкционированной рекламы, - сказал глава исполнительной власти города. - Программа грантовой поддержки проектов по благоустройству общественных пространств завоевала большую популярность у жителей нашего города. Она позволяет максимально учитывать интересы и пожелания горожан. Будем ее продолжать. Возможно увеличим финансирование на сколько позволит бюджет города, -подчеркнул Виктор Кувайцев. На совещании обсуждались также вопросы, связанные с реконструкцией набережной реки Суры, подготовкой к предстоящему отопительному сезону и соблюдение графика работ по ремонту теплосетей в городе компанией ПАО «Т Плюс», переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и другие.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, главы администраций районов, руководители структурных подразделений администрации города Пензы и другие ответственные лица.
- Есть родители с высоким уровнем достатка, которые вносят интересные предложения по благоустройству территорий школ или оборудованию классов, но есть и другие категории родителей, которые не готовы, или просто не хотят реализовывать эти проекты. Возникает конфликт интересов, который иногда выходит за рамки образовательного учреждения. Нужно вникать, разбираться в таких ситуациях, - отметил Виктор Кувайцев.
Глава администрации города подчеркнул, что денежные средства в школах должны собираться только родительскими комитетами по решению родительского собрания и расходоваться под контролем родителей.
В ходе обсуждения проблем связанных с благоустройством улично-дорожной сети, Виктор Куваайцев поручил начальнику управления транспорта и связи Максиму Иванкину продолжить мероприятия по приведению внешнего вида опор наружного освещения и контактной сети троллейбусов, остановочных павильонов в надлежащее состояние, а также обратил внимание директора МКУ "Рекламная служба города Пензы" Алексея Никулина на необходимость активизировать работу с рекламными агентствами на предмет упорядочивания и размещения в соответствие с требованиями законодательства рекламных щитов на фасадах зданий в центре города и по красным линиям.
- Нужно принять все исчерпывающие меры для ликвидации несанкционированной рекламы, - сказал глава исполнительной власти города.
- Программа грантовой поддержки проектов по благоустройству общественных пространств завоевала большую популярность у жителей нашего города. Она позволяет максимально учитывать интересы и пожелания горожан. Будем ее продолжать. Возможно увеличим финансирование на сколько позволит бюджет города, -подчеркнул Виктор Кувайцев.
На совещании обсуждались также вопросы, связанные с реконструкцией набережной реки Суры, подготовкой к предстоящему отопительному сезону и соблюдение графика работ по ремонту теплосетей в городе компанией ПАО «Т Плюс», переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и другие.
Новость: Администрация города Пензы 05 2017
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