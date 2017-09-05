В шестой раз пройдет фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках мероприятия состоится праздничный концерт и шествие инвалидов по Олимпийской аллее. Церемония открытия состоится в 11.00 у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Организатором мероприятия выступил Пензенский областной центр реабилитации инвалидов.

В фестивале примут участие пациенты Пензенского областного центра реабилитации, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из коммуны «Квартал Луи», студенты Пензенского государственного университета, представители Федерации роллер-спорта Пензенской области и Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», творческие коллективы Пензы и все желающие.

Фестиваль ориентирован на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, сплочение людей с ограниченными возможностями здоровья и повышение их активности, а также на популяризацию активного и здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями здоровья.