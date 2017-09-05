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«Нас не догонят – 2017»
Сегодня в Пензе
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В шестой раз пройдет фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках мероприятия состоится праздничный концерт и шествие инвалидов по Олимпийской аллее. Церемония открытия состоится в 11.00 у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Организатором мероприятия выступил Пензенский областной центр реабилитации инвалидов. В фестивале примут участие пациенты Пензенского областного центра реабилитации, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из коммуны «Квартал Луи», студенты Пензенского государственного университета, представители Федерации роллер-спорта Пензенской области и Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», творческие коллективы Пензы и все желающие. Фестиваль ориентирован на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, сплочение людей с ограниченными возможностями здоровья и повышение их активности, а также на популяризацию активного и здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
В шестой раз пройдет фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках мероприятия состоится праздничный концерт и шествие инвалидов по Олимпийской аллее. Церемония открытия состоится в 11.00 у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».
Организатором мероприятия выступил Пензенский областной центр реабилитации инвалидов.
В фестивале примут участие пациенты Пензенского областного центра реабилитации, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из коммуны «Квартал Луи», студенты Пензенского государственного университета, представители Федерации роллер-спорта Пензенской области и Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», творческие коллективы Пензы и все желающие.
Фестиваль ориентирован на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, сплочение людей с ограниченными возможностями здоровья и повышение их активности, а также на популяризацию активного и здорового образа жизни среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 05 2017
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