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В Городище и Сурске проконтролировали ход работ по капремонту домов
Сегодня в Пензе
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Специалисты Регионального фонда капитального ремонта в ходе выездной проверки проконтролировали ход работ, ведущихся на объектах в г. Городище и г. Сурске Городищенского района. В многоквартирном доме № 56 по ул. Фабричной в г. Городище завершаются работы по капитальному ремонту крыши. В доме № 3 по ул. Нагорной в г. Сурск ведутся работы по капитальному ремонту фасада и фундамента. Работы проводит подрядная организация «ИП Торопцев А.И.», в соответствии с заключенными договорами подряда.
Специалисты Регионального фонда капитального ремонта в ходе выездной проверки проконтролировали ход работ, ведущихся на объектах в г. Городище и г. Сурске Городищенского района.
В многоквартирном доме № 56 по ул. Фабричной в г. Городище завершаются работы по капитальному ремонту крыши.
В доме № 3 по ул. Нагорной в г. Сурск ведутся работы по капитальному ремонту фасада и фундамента. Работы проводит подрядная организация «ИП Торопцев А.И.», в соответствии с заключенными договорами подряда.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 05 2017
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