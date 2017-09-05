В Городище и Сурске проконтролировали ход работ по капремонту домов

Специалисты Регионального фонда капитального ремонта в ходе выездной проверки проконтролировали ход работ, ведущихся на объектах в г. Городище и г. Сурске Городищенского района.

В многоквартирном доме № 56 по ул. Фабричной в г. Городище завершаются работы по капитальному ремонту крыши.

В доме № 3 по ул. Нагорной в г. Сурск ведутся работы по капитальному ремонту фасада и фундамента. Работы проводит подрядная организация «ИП Торопцев А.И.», в соответствии с заключенными договорами подряда.