Торжественная церемония чествования лучших мастеров своего дела состоится 7 сентября

Напомним, что Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» на призы Губернатора Пензенской области прошел на территории региона уже в пятый раз. Конкурс проводился с апреля по сентябрь текущего года.

Завершены все 10 этапов Конкурса, проведены состязания и определены победители по следующим профессиональным номинациям: швея, стеклодув, пчеловод, машинист фронтального погрузчика, плиточник, наладчика станков с ЧПУ, а также монтер пути, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и электромонтер.

В рамках торжественного мероприятия 7 сентября Главой региона Иваном Белозерцевым будут вручены призы Лучшим по профессии: за 1 место – автомобиль, за 2 место - телевизор, 3 место - путевка в санаторий.

Победители федерального этапа Конкурса в номинациях «Лучший пчеловод» (проводимый в г.Уфа), «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (г. Кирсанов Тамбовской области), «Лучший монтер пути» (Московская область) получат денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводится Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Его основные цели – повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.