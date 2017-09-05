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Расследование завершено
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В Пензе завершено расследование ДТП, в результате которого летом этого года на улице Суворова был сбит насмерть 40-летний мотоциклист. Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее.
«При осуществлении поворота налево вне перекрестка, не убедился в безопасности своего маневра и не принял необходимых мер предосторожности, в силу чего не уступил дорогу»,- комментирует старший следователь СО СУ УМВД России по Пензенской области, Алексей Дудков.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. В отношении 20-летнего водителя «Лады-Приоры» было возбуждено уголовное дело.
«Водителю «Лада-Приора» было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание за которое — 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком до 3 лет», - сообщил старший следователь СО СУ УМВД России по Пензенской области, Алексей Дудков.
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