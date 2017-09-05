Автомобили для Росгвардии

Ключи от новых автомобилей вручили водителям вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области. Их будет нетрудно узнать по надписи и эмблеме, которыми украсили служебные машины.

«Вы в числе первых, кто ежедневно обеспечивает безопасность и порядок в нашем регионе. Вы с честью до конца выполняете свой служебный долг. Уверен, что и впредь профессиональный уровень подразделений Росгвардии по Пензенской области будет соответствовать сложности и ответственности задач, которые ставит перед нами руководство страны», – обратился к сотрудникам начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

Новая техника поможет эффективно обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в регионе. Каждому из 12 автомобилей приготовили своё место службы.

«Автомобили оборудованы сигнализацией, средствами связи, которые помогут своевременно приезжать на место совершения преступления», – отметил водитель Дмитрий Зубарев.

После торжественной части сотрудники подразделений маршем прошли по плацу и направились к местам несения службы. Автомобили также будут доставлены по своему назначению.