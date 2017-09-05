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Совещание по подготовке к отопительному сезону с руководителями ресурсоснабжающих организаций глава администрации города Пензы
Сегодня в Пензе
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В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин и другие ответственные лица. Основным вопросом повестки дня стало проведение ремонтной кампании тепловых сетей и подача горячей воды в жилой фонд. Докладывая главе исполнительной власти города о ситуации по отключению горячего водоснабжения на сегодняшний день, директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов сообщил, что основной болевой точкой является ремонт тепломагистрали на улице Пушкина. – Если по улице Чкалова, проспекту Победы и другим участкам работы идут по плану, то на улице Пушкина подводит подрядчик, ремонт ведется в низком темпе, – уточнил Александр Суслов. Глава исполнительной власти обратил внимание руководителя ресорсоснабжающей организации на ранее заявленные сроки. – Чтобы успеть к 25 сентября завершить объемы на этом объекте, по возможности меняйте подрядную организацию, привлекайте дополнительные бригады, закрепите ответственных лиц и два раза в день – утром и вечером – проверяйте проблемный участок, – потребовал Виктор Кувайцев. Заслушав отчеты по подготовке к отопительному сезону теплоснабжающих компаний областного центра, градоначальник распорядился организовать работу штаба в ежедневном режиме. – С утра должны быть определены объемы работ, а к вечеру подведены итоги. Нам надо видеть динамику, насколько мы продвигаемся за день. Приступаем с завтрашнего дня, – пояснил Виктор Николаевич. – Проблема изношенности инженерных коммуникаций назревала годами, решить в одночасье ее невозможно. В этом году ремонтом охвачен большой объем теплосетей, работа в этом направлении вызывает трудности и неудобства для горожан, но она необходима и, безусловно, будет продолжена и в следующем году, – добавил он.
В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин и другие ответственные лица.
Основным вопросом повестки дня стало проведение ремонтной кампании тепловых сетей и подача горячей воды в жилой фонд.
Докладывая главе исполнительной власти города о ситуации по отключению горячего водоснабжения на сегодняшний день, директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов сообщил, что основной болевой точкой является ремонт тепломагистрали на улице Пушкина.
– Если по улице Чкалова, проспекту Победы и другим участкам работы идут по плану, то на улице Пушкина подводит подрядчик, ремонт ведется в низком темпе, – уточнил Александр Суслов.
Глава исполнительной власти обратил внимание руководителя ресорсоснабжающей организации на ранее заявленные сроки.
– Чтобы успеть к 25 сентября завершить объемы на этом объекте, по возможности меняйте подрядную организацию, привлекайте дополнительные бригады, закрепите ответственных лиц и два раза в день – утром и вечером – проверяйте проблемный участок, – потребовал Виктор Кувайцев.
Заслушав отчеты по подготовке к отопительному сезону теплоснабжающих компаний областного центра, градоначальник распорядился организовать работу штаба в ежедневном режиме.
– С утра должны быть определены объемы работ, а к вечеру подведены итоги. Нам надо видеть динамику, насколько мы продвигаемся за день. Приступаем с завтрашнего дня, – пояснил Виктор Николаевич.
– Проблема изношенности инженерных коммуникаций назревала годами, решить в одночасье ее невозможно. В этом году ремонтом охвачен большой объем теплосетей, работа в этом направлении вызывает трудности и неудобства для горожан, но она необходима и, безусловно, будет продолжена и в следующем году, – добавил он.
Новость: Администрация города Пензы 05 2017
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