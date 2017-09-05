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В региональном Правительстве обсудили вопросы внедрения Единой государственной системы социального обеспечения в Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В Правительстве Пензенской области состоялось совещание по вопросу внедрения Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) на территории Пензенской области. В мероприятии, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, приняли участие заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, представители Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, Министерства финансов Пензенской области, ГБУ «Безопасный регион», ООО «Программное решение». В ходе рабочего совещания представители министерств и ведомств доложили о проделанной работе по внедрению ЕГИССО, а также определили дальнейшие задачи по внедрению ЕГИССО в регионе и сроки их реализации. Всем заинтересованным ведомствам даны поручения: довести до Минтруда Пензенской области, Минобразования Пензенской области, Минздрава Пензенской области проект регламента информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО, проработать вопрос стоимости интеграции ведомственных систем поставщиков сведений с ЕГИССО с учетом обновленного проекта регламента, разработать порядок действий по интеграции ведомственных систем поставщиков сведений с ЕГИССО, а также изучить возможность унификации муниципальных услуг, оказываемых по переданным полномочиям.
В Правительстве Пензенской области состоялось совещание по вопросу внедрения Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) на территории Пензенской области.
В мероприятии, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, приняли участие заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, представители Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, Министерства финансов Пензенской области, ГБУ «Безопасный регион», ООО «Программное решение».
В ходе рабочего совещания представители министерств и ведомств доложили о проделанной работе по внедрению ЕГИССО, а также определили дальнейшие задачи по внедрению ЕГИССО в регионе и сроки их реализации.
Всем заинтересованным ведомствам даны поручения: довести до Минтруда Пензенской области, Минобразования Пензенской области, Минздрава Пензенской области проект регламента информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО, проработать вопрос стоимости интеграции ведомственных систем поставщиков сведений с ЕГИССО с учетом обновленного проекта регламента, разработать порядок действий по интеграции ведомственных систем поставщиков сведений с ЕГИССО, а также изучить возможность унификации муниципальных услуг, оказываемых по переданным полномочиям.
Новость: Правительство Пензенской области 05 2017
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