Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представит российской и зарубежной аудитории новейший многоцелевой вертолет Ка-62. Показ состоится на III Восточном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. Это уже второй летный образец машины, собранный в ААК "Прогресс" (г. Аресньев).

"Ка-62 станет для гостей выставки из различных регионов и стран наглядным примером научно-технического и производственного потенциала Приморского края. Этот вертолет – наглядная демонстрация возможностей "Прогресса" по выпуску высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения, – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. – Мы возлагаем большие надежды на эту современную и высокотехнологичную машину, и я уверен, что вскоре потенциальные эксплуатанты смогут в полной мере оценить все достоинства Ка-62".

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнению операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Его планер отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной, трехопорным шасси с хвостовой опорой, а также большими иллюминаторами, которые одновременно служат и аварийными выходами. К отличительным чертам также можно отнести классическую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, защищенным от случайных повреждений. Кроме того, Ка-62 отличается низким уровнем шума.

На Ка-62 впервые в мировом вертолетостроении установлена система управления общевертолетным оборудованием, также установлен интегрированный пилотажно-навигационный комплекс базового оборудования с открытой архитектурой, реализующий принцип "стеклянной кабины". Он предназначен для выполнения полетов экипажем из одного или из двух человек по правилам визуального и приборного полета днем и ночью, различных географических и климатических условиях.