В с. Абашево Спасского района состоялся Фестиваль народного творчества «О чем поет гончарный круг», собраший гостей из соседних районов и областей.

Празднично украшенная площадка радовала глаз: работали две фотозоны в народном стиле, где каждый желающий мог сделать фотографии на память. По площади гуляли ростовые куклы «Абашевские свистульки», внесшие особый колорит в праздник. Дом детского творчества подготовил кукольный спектакль, который с удовольствием смотрели дети, а поколение постарше наслаждались старинными спортивными играми, которые проводились рядом.

Любой желающий мог угоститься вкусной кашей, приготовленной на свежем воздухе. Работали выставки продажи изделий мастеров народного творчества. Гостями праздника стали мастера из Нижнего Новогорода и Торбеевского района республики Мордовия. На главной сцене прошла торжественная часть.

Все почетные гости выступили перед зрителями, в приветственной речи каждого было много теплоты , душевности, и радости в связи с проведением такого масштабного праздника в Спасском районе.Они возложили цветы к мемориальной доски известного ремесленника, которая расположилась на доме, где жил и трудился Великий мастер Тимофей Зоткин, отдавая дань памяти великому человеку, прославившего наш район и нашу область, без которого подобный праздник не состоялся бы.

А затем на концертной площадке состоялся праздничный концерт в котором выступили творческий коллективы Спасского района и приглашенные гости .

Праздник и веселое настроение были обеспечены зрителям на целый день. Фестиваль удался!