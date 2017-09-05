В администрации Пачелмского района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии под председательством главы администрации Пачелмского района В.П.Еськина с участием: прокурора Пачелмского района А.А.Карташева, начальника ОеМВД России по Пачелмскому району Е.Н.Гришминым, членами АНК Пачелмского района, главами муниципальных образований Пачелмского района.



В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: оперативно-профилактические мероприятия, проводимые на территории Пачелмского района, с целью предупреждения распространения наркотических средств, психоактивных веществ и наркотиков дизайнерского типа (курительных смесей);

результаты работы по выявлению, лечению и реабилитации лиц, употребляющих наркотические вещества;

организация антинаркотической пропаганды и позитивной социальной рекламы, предполагающие разъяснительные, информационные и агитационные мероприятия, направленные на формирование у населения полезных для общества и перспективных для личности моделей поведения.

Новость: Администрация Пачелмского района 05 2017