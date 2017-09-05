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За чистые выборы!
Сегодня в Пензе
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Их цель – максимальная явка. В преддверии Единого дня голосования представители корпуса «За чистые выборы» провели ежегодную социальную акцию «Выборы сегодня». Активисты раздали более тысячи листовок на центральных улицах города.
«Эта акция традиционно проводится перед выборами с целью повышения электоральной активности населения. Мы информируем жителей города о правах избирателя», - рассказала Ангелина Корякина, сопредседатель корпуса «За чистые выборы».
Корпус «За чистые выборы» осуществляет свою деятельность с 2012 года. Члены организации стараются повышать интерес граждан к голосованию, а также выступают в качестве наблюдателей на участках. Делают это молодые пензенские юристы добровольно.
«Наш корпус делает это потому, что нам не безразлична судьба нашего государства. Мы делаем это на общественных началах», - отметила Ангелина Корякина.
10 сентября 300 представителей корпуса «За чистые выборы» будут следить за соблюдением правил и процедуры голосования.
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