Их цель – максимальная явка. В преддверии Единого дня голосования представители корпуса «За чистые выборы» провели ежегодную социальную акцию «Выборы сегодня». Активисты раздали более тысячи листовок на центральных улицах города.

«Эта акция традиционно проводится перед выборами с целью повышения электоральной активности населения. Мы информируем жителей города о правах избирателя», - рассказала Ангелина Корякина, сопредседатель корпуса «За чистые выборы».

Корпус «За чистые выборы» осуществляет свою деятельность с 2012 года. Члены организации стараются повышать интерес граждан к голосованию, а также выступают в качестве наблюдателей на участках. Делают это молодые пензенские юристы добровольно.

«Наш корпус делает это потому, что нам не безразлична судьба нашего государства. Мы делаем это на общественных началах», - отметила Ангелина Корякина.

10 сентября 300 представителей корпуса «За чистые выборы» будут следить за соблюдением правил и процедуры голосования.