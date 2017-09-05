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Лучшие стрелки
Сегодня в Пензе
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У огневого рубежа только самые меткие. В рамках очередного этапа ежегодной Спартакиады УМВД России по Пензенской области полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова. Участникам предстояло поразить мишень с расстояния в 25 метров. На десять выстрелов - всего десять минут.
«Это помогает отточить навыки владения табельным оружием, потому что применять его, как правило, приходится не в тире, а там, где могут находиться люди. Владение табельным оружием для сотрудника полиции является одной из основных обязанностей», - отметил Сергей Филиппов, заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области.
Участие в соревнованиях приняли 110 стражей порядка в составе 32 команд различных подразделений полиции. Помимо стрельбы в программу спартакиады вошли летнее служебное двоеборье, плавание, лыжи – всего 9 видов программы.
«Спартакиада предусматривает соревнования во многих видах спорта. Сильнейшие в каждом из видов ежегодно представляют Пензенскую область на общероссийских соревнованиях», - рассказал Сергей Филиппов.
Победу в личном зачете одержал Евгений Шикунов, вторым стал Дмитрий Алексеев, третье место занял Алексей Этков. В командном первенстве лучшими в своих группах стали представители Пензы и Тамалинского района.
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