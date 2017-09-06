В Городищенском районе возбуждено уголовное дело по факту получения работником травмы на производстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту получения травмы на производстве работником общества с ограниченной ответственностью (ч. 1 ст.143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 03 августа 2017 года слесарь по ремонту оборудования общества с ограниченной ответственностью направлен в рамках заключенного гражданско-правового договора в другую организацию, расположенную в Городищенском районе, для проведения работ. На территории данного предприятия он проводил работы по погрузке железных рельс. При подъеме рельса на грузовой автомобиль с помощью автокрана допущены нарушения правил техники безопасности, произошло падение рельса с высоты, в результате чего потерпевшему причинено телесное повреждение в виде перелома обеих костей правой ноги, повлекшее впоследствии ампутацию голени, расценивающееся как тяжкий вред здоровью человека.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, работников, ответственных за соблюдение правил техники безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.