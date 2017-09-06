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Иссинцев призвали в оставшееся до зимы время навести порядок на территориях
Сегодня в Пензе
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Благоустройство территорий населенных пунктов и территорий, прилагающих к административным зданиям, обсудили в ходе расширенного планерочного совещания главы администрации Иссинского района Николая Аргаткина с руководителями учреждений, организаций, главами администраций поселений. Выступая по этому вопросу, замглавы Александр Прохоров отметил, что планируется корректировка правил благоустройства. Это связано с тем, что в России реализуется федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". За это время планируется комплексно благоустроить все дворы и общественные пространства во всех муниципалитетах страны с населением более 1 000 человек. Администрация рабочего поселка Исса также намерена на условиях софинансирования участвовать в данном проекте. Согласно проекту муниципалитеты должны составить свои программы, в которые в обязательном порядке входит благоустройство дворов, общественных зон (парков, скверов), выбранных с учетом мнения жителей. А чтобы включиться в проект, в муниципалитетах должны быть утверждены современные правила благоустройства, включающие в себя основные принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды должны формироваться с учетом мнения жителей. Замглавы выразил надежду, что за пять лет реализации программы облик абочего поселка значительно изменится. Александр Иванович отметил и то, что за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджету муниципального образования "Р.п.Исса" на софинансирование ремонта дорог общего пользования выделено более 5 млн рублей, которые полностью освоены. В настоящее время за счет средств областного дорожного фонда также ведутся работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Исса». Замглавы обратился к присутствующим руководителям учреждений, организаций в оставшиеся дни осени привести свои территории и административные здания в надлежащий вид - отремонтировать ограждения, фасады, крыши. Главам администраций поселений также было рекомендовано провести опашку территорий населенных пунктов, убрать сорную растительность во избежание пожаров.
Благоустройство территорий населенных пунктов и территорий, прилагающих к административным зданиям, обсудили в ходе расширенного планерочного совещания главы администрации Иссинского района Николая Аргаткина с руководителями учреждений, организаций, главами администраций поселений.
Выступая по этому вопросу, замглавы Александр Прохоров отметил, что планируется корректировка правил благоустройства. Это связано с тем, что в России реализуется федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". За это время планируется комплексно благоустроить все дворы и общественные пространства во всех муниципалитетах страны с населением более 1 000 человек. Администрация рабочего поселка Исса также намерена на условиях софинансирования участвовать в данном проекте.
Согласно проекту муниципалитеты должны составить свои программы, в которые в обязательном порядке входит благоустройство дворов, общественных зон (парков, скверов), выбранных с учетом мнения жителей. А чтобы включиться в проект, в муниципалитетах должны быть утверждены современные правила благоустройства, включающие в себя основные принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды должны формироваться с учетом мнения жителей.
Замглавы выразил надежду, что за пять лет реализации программы облик абочего поселка значительно изменится.
Александр Иванович отметил и то, что за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджету муниципального образования "Р.п.Исса" на софинансирование ремонта дорог общего пользования выделено более 5 млн рублей, которые полностью освоены. В настоящее время за счет средств областного дорожного фонда также ведутся работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Исса».
Замглавы обратился к присутствующим руководителям учреждений, организаций в оставшиеся дни осени привести свои территории и административные здания в надлежащий вид - отремонтировать ограждения, фасады, крыши. Главам администраций поселений также было рекомендовано провести опашку территорий населенных пунктов, убрать сорную растительность во избежание пожаров.
Новость: Администрация Иссинского района 06 2017
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