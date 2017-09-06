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В Наровчатском районе состоялся очередной рейд по торговым объектам
Сегодня в Пензе
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Состоялся рейд рабочей группы по торговым объектам с целью выявления нарушений и предотвращения незаконного оборота алкогольной продукции, а также фактов продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним. Индивидуальные предприниматели с пониманием относятся к таким мероприятиям, занимают активную позицию по недопущению нарушений в торговле алкогольной продукцией. Благодаря совместным действиям всех слоев общества, нарушения в данном направлении не допускаются.
Состоялся рейд рабочей группы по торговым объектам с целью выявления нарушений и предотвращения незаконного оборота алкогольной продукции, а также фактов продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним.
Индивидуальные предприниматели с пониманием относятся к таким мероприятиям, занимают активную позицию по недопущению нарушений в торговле алкогольной продукцией.
Благодаря совместным действиям всех слоев общества, нарушения в данном направлении не допускаются.
Новость: Администрация Наровчатского района 06 2017
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