В Наровчатском районе состоялся очередной рейд по торговым объектам

Состоялся рейд рабочей группы по торговым объектам с целью выявления нарушений и предотвращения незаконного оборота алкогольной продукции, а также фактов продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним.

Индивидуальные предприниматели с пониманием относятся к таким мероприятиям, занимают активную позицию по недопущению нарушений в торговле алкогольной продукцией.

Благодаря совместным действиям всех слоев общества, нарушения в данном направлении не допускаются.