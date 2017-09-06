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 Среда, 06 сентября 2017
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Виктор Кувайцев и Дмитрий Семенов оценили работу полигона ТБО
Сегодня в Пензе
 

Как уже сообщалось, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева находятся с рабочим визитом в Волгоградской области. 

Здесь,  на примере межмуниципального полигона ТБО, который предназначен для приема отходов, Виктор Кувайцев и Дмитрий Семенов должны оценить экономическую целесообразность применения схемы сбора и вывоза мусора в Пензенском регионе, которую предлагает ООО «Группа компаний «Чистый город». 

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов посетили строящийся полигон в пригороде Волгограда. 

Председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун подробно рассказала коллегам из Пензы о том, как осуществляется вывоз, переработка и утилизация мусора на примере строящегося полигона в поселке Светлый Яр. 

 Затем, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов в сопровождении Полины Вергун посетили мусоросортировочный цех в Волгограде, где пообщались с работниками предприятия и осмотрели производство, а также строящийся полигон в городе Волжский. 

Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс в Светлоярском районе Волгоградской области мощностью до 3 млн. куб.м./год включен в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Экологии (состав комплекса: полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, комплекс по переработке вторсырья, перегрузочные мощности Группа Компаний «Чистый город» — один из крупнейших операторов сферы обращения с отходами на территории РФ. Компания работает в данной отрасли 13 лет, специализируясь на организации полного цикла работ по обращению с отходами. 

В этом году компании, входящие в состав ГК «Чистый город», вошли в число первопроходцев по реформированию системы обращения с отходами, получив статус регионального оператора в Астраханской области и Республике Калмыкия. 

В настоящее время Группа Компаний участвует в подготовительных конкурсных процедурах в других российских регионах, в том числе, и на территориях, где уже осуществляет деятельность. В число основных направлений деятельности компании входят: 

  • транспортирование, обезвреживание, обработка, размещение, утилизация широкого спектра отходов; 
  • деятельность в статусе регионального оператора в сфере обращения с ТКО; 
  • разработка оптимальных схем размещения объектов сферы обращения с ТКО; 
  • проектирование, строительство и эксплуатация объектов сферы обращения с отходами 

Ежедневно компания обеспечивает вывоз твердых коммунальных отходов, обслуживая более 3,8 млн. человек. Автопарк Группы Компаний насчитывает 450 единиц спецтранспорта. В эксплуатации Группы Компаний находятся семь объектов ТКО (полигоны, мусоросортировочные комплексы). Общая годовая мощность - 10 млн. куб. м./год. В стадии проектирования и строительства - 10 комплексных систем обращения с ТКО, в состав каждой из которых входят полигон, мусоросортировочный комплекс, мусороперерабатывающие мощности. Общая мощность создаваемых объектов составляет 20 млн. куб. м./год.

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