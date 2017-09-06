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Виктор Кувайцев и Дмитрий Семенов оценили работу полигона ТБО
Сегодня в Пензе
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Как уже сообщалось, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева находятся с рабочим визитом в Волгоградской области. В этом году компании, входящие в состав ГК «Чистый город», вошли в число первопроходцев по реформированию системы обращения с отходами, получив статус регионального оператора в Астраханской области и Республике Калмыкия. В настоящее время Группа Компаний участвует в подготовительных конкурсных процедурах в других российских регионах, в том числе, и на территориях, где уже осуществляет деятельность. В число основных направлений деятельности компании входят: Ежедневно компания обеспечивает вывоз твердых коммунальных отходов, обслуживая более 3,8 млн. человек. Автопарк Группы Компаний насчитывает 450 единиц спецтранспорта. В эксплуатации Группы Компаний находятся семь объектов ТКО (полигоны, мусоросортировочные комплексы). Общая годовая мощность - 10 млн. куб. м./год. В стадии проектирования и строительства - 10 комплексных систем обращения с ТКО, в состав каждой из которых входят полигон, мусоросортировочный комплекс, мусороперерабатывающие мощности. Общая мощность создаваемых объектов составляет 20 млн. куб. м./год.
Как уже сообщалось, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева находятся с рабочим визитом в Волгоградской области.
В этом году компании, входящие в состав ГК «Чистый город», вошли в число первопроходцев по реформированию системы обращения с отходами, получив статус регионального оператора в Астраханской области и Республике Калмыкия.
В настоящее время Группа Компаний участвует в подготовительных конкурсных процедурах в других российских регионах, в том числе, и на территориях, где уже осуществляет деятельность. В число основных направлений деятельности компании входят:
Ежедневно компания обеспечивает вывоз твердых коммунальных отходов, обслуживая более 3,8 млн. человек. Автопарк Группы Компаний насчитывает 450 единиц спецтранспорта. В эксплуатации Группы Компаний находятся семь объектов ТКО (полигоны, мусоросортировочные комплексы). Общая годовая мощность - 10 млн. куб. м./год. В стадии проектирования и строительства - 10 комплексных систем обращения с ТКО, в состав каждой из которых входят полигон, мусоросортировочный комплекс, мусороперерабатывающие мощности. Общая мощность создаваемых объектов составляет 20 млн. куб. м./год.
Новость: Администрация города Пензы 06 2017
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