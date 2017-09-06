До 15 лет тюрьмы

15 лет в местах не столь отдаленных могут провести 5 жителей из стран ближнего зарубежья и 1 пензенец. Все они являлись членами организованной преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков на территории Пензы.

«Установлено, что участники группы занимались распространением наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом. Между собой обвиняемые лично знакомы не были. Все они устраивались на работу через интернет. Иностранные граждане прибывали в Москву, где получали от неустановленных лиц инструкции по соблюдению мер конспирации и осуществлению преступной деятельности, после чего направлялись в Пензу»,- сообщил заместитель начальника отдела следственной части СУ МВД России по Пензенской области, Олег Буканов.

В ходе личного досмотра задержанных, а также при обыске в съемной квартире одного из них полицейские изъяли около 2,5 кг синтетических наркотиков. Также были найдены предметы, используемые для фасовки наркотических средств. В настоящее время все обвиняемые находятся под арестом. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд. Сотрудники полиции принимают меры по установлению организаторов преступной деятельности и их задержанию.