Библиотекари Вадинского района проводят мероприятия антитеррористической направленности

Специалисты библиотечного отделения библиотечно-культурного центра Вадинского района вышли на улицы Вадинска с информационной акцией «Мир без насилия и войн», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.

В ходе акции библиотекари Светлана Кашаева и Татьяна Лукошкина уделили внимание трагическим событиям, которые произошли в 2004 году в городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта в школе погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети. Населению были розданы информационные буклеты и листовки, в которых содержалась информация о действиях при угрозе теракта, номера телефонов для экстренного реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации.

Цель мероприятия - информационное противодействие терроризму, формированию активной гражданской позиции у всех категорий граждан.