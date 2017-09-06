|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Библиотекари Вадинского района проводят мероприятия антитеррористической направленности
Сегодня в Пензе
|
Специалисты библиотечного отделения библиотечно-культурного центра Вадинского района вышли на улицы Вадинска с информационной акцией «Мир без насилия и войн», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. В ходе акции библиотекари Светлана Кашаева и Татьяна Лукошкина уделили внимание трагическим событиям, которые произошли в 2004 году в городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта в школе погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети. Населению были розданы информационные буклеты и листовки, в которых содержалась информация о действиях при угрозе теракта, номера телефонов для экстренного реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации. Цель мероприятия - информационное противодействие терроризму, формированию активной гражданской позиции у всех категорий граждан.
Специалисты библиотечного отделения библиотечно-культурного центра Вадинского района вышли на улицы Вадинска с информационной акцией «Мир без насилия и войн», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.
В ходе акции библиотекари Светлана Кашаева и Татьяна Лукошкина уделили внимание трагическим событиям, которые произошли в 2004 году в городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта в школе погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети. Населению были розданы информационные буклеты и листовки, в которых содержалась информация о действиях при угрозе теракта, номера телефонов для экстренного реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации.
Цель мероприятия - информационное противодействие терроризму, формированию активной гражданской позиции у всех категорий граждан.
Новость: Администрация Вадинского района 06 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru