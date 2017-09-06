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Дары осени
Сегодня в Пензе
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7 сентября по инициативе Совета ветеранов Земетчинского района в центре творчества ветеранов «Узоры» на ул.Чкалова в 10.00 открывается выставка урожая «Дары осени». Приглашаем посетить выставку.
7 сентября по инициативе Совета ветеранов Земетчинского района в центре творчества ветеранов «Узоры» на ул.Чкалова в 10.00 открывается выставка урожая «Дары осени».
Приглашаем посетить выставку.
Новость: Администрация Земетченского района 06 2017
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