Работники Пачелмского районного Дома культуры провели литературно-музыкальную композицию «Память на все времена» посвящённую Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Собравшиеся школьники вместе с учителями и организаторами мероприятия ещё раз вспомнили, и почтили память погибших школьников Беслана и всех жертв терактов минутой молчания, и запустили в небо белые шары – символ жизни.

Новость: Администрация Пачелмского района 06 2017