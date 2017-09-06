Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 06 сентября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Сергей Капралов проверил работу МФЦ в Городищенском районе
Сегодня в Пензе
 

В рамках рабочей поездки в Городище Министр экономики Сергей Капралов посетил многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Министр оценил качество предоставляемых услуг в МФЦ - их на данный момент оказывается более 268. Это выше среднего показателя по региону на 47 услуг.

Всего заявителям в текущем году оказано 30,6 тысяч услуг. Наиболее востребованными являются услуги Росреестра, МВД России, социальной защиты населения, Пенсионного фонда, услуги Минкомсвязи России.

Также Сергей Капралов отметил работу окна «МФЦ для бизнеса», которое в текущем году оказало предпринимателям более 1,5 тысяч услуг.

«За последние несколько лет принцип доступа предпринимателей к госуслугам качественно изменился. Если раньше нужно было ходить из одного ведомства в другое, то сейчас все становится гораздо проще. Число услуг постоянно растет. В настоящее время проведены переговоры с представителями сетевых компаний по предоставлению услуг по подключению к сетям газо-, водоснабжения, заключено соглашение с ООО «Городищеводснаб» на оказание 2 услуг по подключению к сетям водоснабжения. В дальнейшем планируется оказывать услуги по подключению к сетям газоснабжения», - отметил Сергей Капралов.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 06 2017
2017-09-06
Проект пензенских библиотекарей «Литературный привал» победил
 В Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2017»
 
2017-09-06
Дорога к знаниям
Школы Пензенской области получили 17 новых автобусов
 
2017-09-06
Проведена проверка хода выполнения работ по расчистке реки Колышлей
 В настоящее время заключен государственный контракт с исполнителем работ
 
2017-09-06
В лучших итальянских традициях
Губернатор посетил производство макаронных изделий в Пензенском районе
 
2017-09-06
Субботняя акция «День офтальмолога» организована для жителей Пензенской области
 Врачи офтальмологи проведут дополнительный прием пациентов в выходной день
 
2017-09-06
11 сентября 2017 года, будет отмечаться «Всероссийский день трезвости»
 Будет организована «горячая линия» с главным внештатным специалистом наркологом
 
2017-09-06
Такого в учебнике не найдёшь!
Школьников научили работать с электронными ресурсами Президентской библиотеки
 
2017-09-06
В Пензенском зоопарке у белого мишки появилась новая игрушка
«За буйки не заплывать!»
 
2017-09-06
За особые заслуги
Губернатор вручил пензенцам награды
 
2017-09-06
Каждый ребенок имеет право на получение общедоступного и бесплатного образования
 Образовательные организации осуществляют материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
 
2017-09-06
Сердечно поздравляем начальника отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры министерства физической культуры и спорта Пензенской области
 Поздравляем Наталью Лобанову!
 
2017-09-06
Сергей Капралов проверил работу МФЦ в Городищенском районе
 Министр оценил качество предоставляемых услуг в МФЦ - их на данный момент оказывается более 268
 
2017-09-06
«Память на все времена»
 Работники Пачелмского районного Дома культуры провели литературно-музыкальную композицию
 
2017-09-06
Дары осени
 В Земетчино открывается выставка урожая
 
2017-09-06
Библиотекари Вадинского района проводят мероприятия антитеррористической направленности
 Цель мероприятия - информационное противодействие терроризму, формированию активной гражданской позиции у всех категорий граждан
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru