Сергей Капралов проверил работу МФЦ в Городищенском районе

В рамках рабочей поездки в Городище Министр экономики Сергей Капралов посетил многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



Министр оценил качество предоставляемых услуг в МФЦ - их на данный момент оказывается более 268. Это выше среднего показателя по региону на 47 услуг.



Всего заявителям в текущем году оказано 30,6 тысяч услуг. Наиболее востребованными являются услуги Росреестра, МВД России, социальной защиты населения, Пенсионного фонда, услуги Минкомсвязи России.



Также Сергей Капралов отметил работу окна «МФЦ для бизнеса», которое в текущем году оказало предпринимателям более 1,5 тысяч услуг.



«За последние несколько лет принцип доступа предпринимателей к госуслугам качественно изменился. Если раньше нужно было ходить из одного ведомства в другое, то сейчас все становится гораздо проще. Число услуг постоянно растет. В настоящее время проведены переговоры с представителями сетевых компаний по предоставлению услуг по подключению к сетям газо-, водоснабжения, заключено соглашение с ООО «Городищеводснаб» на оказание 2 услуг по подключению к сетям водоснабжения. В дальнейшем планируется оказывать услуги по подключению к сетям газоснабжения», - отметил Сергей Капралов.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 06 2017