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Сердечно поздравляем начальника отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры министерства физической культуры и спорта Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Сердечно поздравляем начальника отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры министерства физической культуры и спорта Пензенской области Наталью Лобанову с Днем рождения и юбилеем! Пусть во всех ваших делах Вам сопутствует успех! Пусть с Вами рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Наталья Лобанова удостоена благодарности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С уважением министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский и сотрудники министерства.
Сердечно поздравляем начальника отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры министерства физической культуры и спорта Пензенской области Наталью Лобанову с Днем рождения и юбилеем!
Пусть во всех ваших делах Вам сопутствует успех! Пусть с Вами рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Наталья Лобанова удостоена благодарности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
С уважением министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский и сотрудники министерства.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 06 2017
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