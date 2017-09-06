Сердечно поздравляем начальника отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры министерства физической культуры и спорта Пензенской области Наталью Лобанову с Днем рождения и юбилеем!

Пусть во всех ваших делах Вам сопутствует успех! Пусть с Вами рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Наталья Лобанова удостоена благодарности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

С уважением министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский и сотрудники министерства.