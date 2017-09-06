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 Среда, 06 сентября 2017
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Каждый ребенок имеет право на получение общедоступного и бесплатного образования
Сегодня в Пензе
 

Ува жаемые родители (законные представители) несовершеннолетних.

Каждый ребенок имеет право на получение общедоступного и бесплатного образования. И обеспечить это право ребенку обязаны и Правительство области, и органы местного самоуправления, и сама образовательная организация. Со стороны Правительства области осуществляется поддержка самого образовательного процесса: выплата заработной платы педагогическим работникам школ и детских садов, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, финансирование в расчете на каждого ребенка в размере 534 рублей на приобретение средств обучения и воспитания (наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря, инструментов, в.т. музыкальных, и др).

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления обеспечивают содержание зданий и сооружений муниципальных школ и детских садов, обустройство прилегающих к ним территорий: проведение ремонтных работ, оплата коммунальных платежей и хозяйственных нужд (приобретение туалетной бумаги, моющих средств...), обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников (пожарная безопасность, видеонаблюдение, тревожные кнопки, охрана и т.д.).

Образовательные организации осуществляют материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с установленными нормами и требованиями, создают безопасные условия для обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Ответственность за обеспечение учебного процесса и создание условий для его реализации в полном объеме несет персонально руководитель образовательной организации.

Законодательством не запрещено оказание помощи образовательной организации. Группа граждан, родительский комитет, попечительский совет, органы самоуправления образовательной организацией вправе принять решение о сборе денежных средств, но только в отношении самих себя, а не в отношении родителей учащихся школы.

Министерство образования неоднократно проводило встречи с руководителями муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций, с представителями родительской общественности по пресечению незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей). Направлены письма с разъяснениями по данному вопросу, проведены видеоконференции.

Но, к сожалению, некоторые руководители школ и детских садов допускают факты сбора незаконных средств и пренебрегают принципом добровольности.

Для усиления работы в данном направлении в Министерстве действует телефон «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях - 32-57-12 и 55-30-92.

Министерство образования Пензенской области, как орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере образования, реагирует на сообщения граждан о незаконных сборах денежных средств в школах и детских садах, проводит проверки по данным сообщениям и в рамках своих компетенций принимает соответствующие меры. Все сведения, поступившие в Министерство, также будут передаваться и в УМВД, которое примет исчерпывающие меры по пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.

Главам муниципальных образований области будем направлять письма о компетенции руководителей органов управления образования, не способных пресечь позорные факты в подведомственных организациях.

Я уверен, что впредь подобные факты повторяться не будут.

Новость: Министерство образования Пензенской области 06 2017
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