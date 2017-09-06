Для торжества в Губернаторском доме повод особенный. Жители региона удостоены наград и благодарностей за особые заслуги. В числе награждённых – представители промышленности, здравоохранения, социальной сферы, образования и культуры.

«Я хочу поздравить вас с заслуженными наградами, выразить вам слова большой благодарности и признательности за ваш труд. Вы те люди, у которых горит сердце, вы добились высоких результатов в своей деятельности», – сказал Губернатор Иван Белозерцев.

Указом президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов акционерного общества «Пензенское производственное объединение Электроприбор» Александра Корабельщикова. За заслуги в развитии здравоохранения почетное звание «Заслуженный работник» присвоили начальнику отдела регионального Минзрава Марине Евстигнеевой.

«Я горжусь, что работаю вместе с вами. От работы каждого зависит развитие населённого пункта района, города, региона и страны в целом», – подчеркнул Белозерцев.

Пензенцев также наградили Почетными знаками «Во славу земли Пензенской» и «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области», почетными грамотами и благодарностями главы субъекта Федерации.