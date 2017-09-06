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В Пензенском зоопарке у белого мишки появилась новая игрушка
Сегодня в Пензе
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«За буйки не заплывать!» Такие предупреждения нередко встречаются на пляжах, однако белых медведей они не касаются. Во-первых, эти хищники читать не умеют, а во-вторых, прекрасно плавают. Руководствуясь вышесказанным, а также тем, что буи делаются из прочного пластика, администрация зоопарка купила два оранжевых буйка диаметром 30 см в качестве игрушек для Белого. Производитель заверил зоологов в том, что изделие обладает повышенной твердостью, долговечностью, стойкостью к воздействию ультрафиолета. «Очень хорошо!, - обрадовался заместитель директора Сергей Анатольевич - хватит зверю хотя бы на неделю, а не на 5 минут, как обычно, когда ему дают конусы и пластиковые бочки!». 15 минут! Именно столько смог сопротивляться прочный пластик натиску зубов и когтей полярного медведя. Белый, поднимая тучу брызг кусал, царапал, ловил, отпускал, подбрасывал, топил и плющил буй собственной массой! Наконец тонкие струйки воды, вытекающие из оранжевых боков игрушки, известили заинтересованных зрителей, о том, что в ней появились дырки. Чтобы «дожать» противника, северный охотник вытащил поплавок на сушу и навалился на него всем телом. Но даже и сплющенная и прокушенная игрушка ещё долго интересовала любопытное животное. Забава мишке понравилась, и он с нетерпением ожидает, когда ему отдадут и второй буй.
«За буйки не заплывать!» Такие предупреждения нередко встречаются на пляжах, однако белых медведей они не касаются. Во-первых, эти хищники читать не умеют, а во-вторых, прекрасно плавают.
Руководствуясь вышесказанным, а также тем, что буи делаются из прочного пластика, администрация зоопарка купила два оранжевых буйка диаметром 30 см в качестве игрушек для Белого. Производитель заверил зоологов в том, что изделие обладает повышенной твердостью, долговечностью, стойкостью к воздействию ультрафиолета. «Очень хорошо!, - обрадовался заместитель директора Сергей Анатольевич - хватит зверю хотя бы на неделю, а не на 5 минут, как обычно, когда ему дают конусы и пластиковые бочки!».
15 минут! Именно столько смог сопротивляться прочный пластик натиску зубов и когтей полярного медведя. Белый, поднимая тучу брызг кусал, царапал, ловил, отпускал, подбрасывал, топил и плющил буй собственной массой! Наконец тонкие струйки воды, вытекающие из оранжевых боков игрушки, известили заинтересованных зрителей, о том, что в ней появились дырки. Чтобы «дожать» противника, северный охотник вытащил поплавок на сушу и навалился на него всем телом. Но даже и сплющенная и прокушенная игрушка ещё долго интересовала любопытное животное.
Забава мишке понравилась, и он с нетерпением ожидает, когда ему отдадут и второй буй.
Новость: Пензенский зоопарк 06 2017
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