Такого в учебнике не найдёшь!

Чтобы прочесть книгу из Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, не обязательно ехать в Санкт-Петербург. Её региональный центр располагается при областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, куда в начале учебного года пригласили пензенских школьников и студентов, чтобы обучить работе с электронными ресурсами.

Руководитель регионального центра, Ольга Перепёлкина, пояснила: «Президентская библиотека — одна из трёх национальных библиотек России. Она полностью электронная, её фонды доступны и в нашем удалённом читальном зале. И сегодня мы расскажем учащимся, как работать с этими ресурсами и что полезного они смогут почерпнуть для себя».

Кроме того, школьников пригласили поучаствовать в олимпиаде, которую Президентская библиотека проводит ежегодно.

«Эта олимпиада называется «Россия в электронном мире». Два первых этапа школьники проходят виртуально, а третий этап проходит в самой Президентской библиотеке, в Санкт-Петербурге, либо на площадке региональных центров. В прошлом году мы также проводили такую олимпиаду», — отметила Ольга Перепёлкина.

Также читателям рассказали о возможности поработать с электронными ресурсами самой Лермонтовки. Здесь можно получить доступ к библиотеке диссертаций, научным статьям и журналам, которые нельзя найти в Интернет, так как они защищены авторскими правами.