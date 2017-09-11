11 сентября 2017 года, будет отмечаться «Всероссийский день трезвости»

В рамках «Всероссийского дня трезвости» в Пензенской области будет организована «горячая линия» с главным внештатным специалистом наркологом

Мероприятие ежегодное и сопровождается общественными мероприятиями и антиалкогольной рекламой, направленной на предотвращение этой тяжкой зависимости и ее профилактики среди населения.

Алкогольная зависимость является сильнейшим фактором риска развития других более тяжёлых заболеваний. Большие дозы алкоголя способны нанести человеческому организму огромный вред. Поражаются не только органы, которые непосредственно участвуют в переработке спиртного, к примеру, печень, но и ухудшается работа других жизненно важных для человека систем — нервной, сердечнососудистой и других.

При помощи крови алкоголь попадает во все ткани и органы человеческого тела. От злоупотребления спиртным страдают, в частности, и клетки головного мозга.

По итогам диспансеризации за 7 месяцев 2017 года из 160 537 человек, прошедших обследование, риск пагубного потребления алкоголя выявлен у 3767 жителей области. Из них мужчин – 2908, женщин – 859. Самая высокая доля лиц, имеющих пагубную привычку, в возрасте от 39 до 60 лет.

«Наша задача состоит не просто в том, чтобы донести до населения, что алкоголь – это плохо, - говорит главный внештатный специалист-нарколог Пензенской области Юрий Уткин. - Это и так знают многие. Важно показать, что человек получает взамен, если ведет трезвый образ жизни, и что, наоборот, теряет, если пьет».

Вопросы, связанные с проблемой алкогольной зависимости, лечением, профилактики, Вы сможете задать главному внештатному специалисту наркологу Пензенской области, главному врачу областной наркологической больницы Юрию Уткину по телефону «горячей линии» - 45-31-01, который будет работать 11 сентября 2017 года с 10.00 до 12.00.