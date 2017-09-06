Субботняя акция «День офтальмолога» организована для жителей Пензенской области

Население города Пензы приглашается пройти консультативное обследование в рамках первичного приёма врачами офтальмологами в следующих поликлиники:

поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51) , телефоны регистратуры: 32-15-07, 99-87-19;

поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34) , телефоны регистратуры: 56-35-43, 98-33-22;

поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3), телефон регистратуры: 55-00-90;

поликлиника № 5 (пр-д Жемчужный, 8а), телефон регистратуры: 94-62-52;

поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1 а), телефон регистратуры: 99-38-04;

поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7), телефон регистратуры: 98-45-00.

Записаться на прием можно через сайт пенза-доктор.рф, по телефону контакт-центра 999-130 или по телефонам регистратур. Прием организован с 8.00 до 13.00

Жители районов области могут записаться через сайт пенза-доктор.рф или по телефонам регистратур соответствующих районных медицинских организаций.



Обращаем внимание, что в случае невозможности записи на прием к врачам в рамках проводимой акции по телефону, можно заполнить электронную форму, в которой необходимо указать свои данные. Врач-специалист свяжется с Вами дополнительно и назначит день и время приёма.