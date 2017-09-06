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Субботняя акция «День офтальмолога» организована для жителей Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Население города Пензы приглашается пройти консультативное обследование в рамках первичного приёма врачами офтальмологами в следующих поликлиники: Записаться на прием можно через сайт пенза-доктор.рф, по телефону контакт-центра 999-130 или по телефонам регистратур. Прием организован с 8.00 до 13.00 Жители районов области могут записаться через сайт пенза-доктор.рф или по телефонам регистратур соответствующих районных медицинских организаций.
Население города Пензы приглашается пройти консультативное обследование в рамках первичного приёма врачами офтальмологами в следующих поликлиники:
Записаться на прием можно через сайт пенза-доктор.рф, по телефону контакт-центра 999-130 или по телефонам регистратур. Прием организован с 8.00 до 13.00
Жители районов области могут записаться через сайт пенза-доктор.рф или по телефонам регистратур соответствующих районных медицинских организаций.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 06 2017
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