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 Среда, 06 сентября 2017
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В лучших итальянских традициях
Сегодня в Пензе
 
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Любой формы и на любой вкус. От продукции пензенского предприятия не откажется ни один итальянский ресторан. Макароны здесь изготавливают из твердых сортов пшеницы по специальной рецептуре. В составе – только мука и вода.

На предприятии задействованы семь линий по выпуску макаронных изделий. Три из них, итальянского производства, запустили два года назад в новом цехе. Оборудование приобрели за счет частных инвестиций и средств, полученных в рамках господдержки.

«В этом году мы приступили в модернизации производства. Одну из линий остановили на капитальный ремонт. Также в этом году будет закуплено дополнительное оборудование к длиннорезам макаронных изделий формата спагетти», – рассказал директор предприятия Виктор Сикач.

Выпускаемых макарон на предприятии хватит, чтобы накормить всю Пензу. По количеству производимых изделий оно входит в десятку крупнейших макаронных фабрик Российской Федерации. Только за первое полугодие 2017 объемы производства здесь выросли на 15%.

«Мы выпускаем 100 тонн продукции в сутки, около трех тысяч тонн в месяц, в год – 30 тысяч тонн макаронных изделий», – отметил директор предприятия.

На сегодняшний день продукция пензенского завода реализуется в 65 регионах РФ, а также на территории СНГ – Армении, Белоруссии и Таджикистана. Глава региона высоко оценил его работу и призвал к укреплению лидерских позиций на рынках.

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